Gawkowski ostro o Szydło. Straszy więzieniem

Gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski był Krzysztof Gawkowski. Przewodniczący klubu parlamentarnego Lewicy mówił o programie "cela plus". Polityk wskazał, że jego ugrupowanie intensywnie pracuje nad jego stworzeniem. Gawkowski przyznał też, że powstaje obszerny raport o "przekrętach PiS-u, który ma stanowić dowód dla prokuratury i sądu". Patryk Michalski pytał polityka Lewicy o to, kto - jego zdaniem - powinien zostać ukarany przez sąd i trafić do więzienia. - Choćby premier Beata Szydło, która nie miała prawa nie drukować materiałów i ustaw, które mówiły o nominacji sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Mówi o tym wielu konstytucjonalistów i za to jest kara więzienia - ocenił Gawkowski. Polityk mówił, że w Prawie i Sprawiedliwości "mogła być cała grupa polityków, która ją do takiego postępowała namawiała". Stwierdził też, że "najtrudniej do odpowiedzialności będzie pociągnąć prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego".