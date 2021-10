Polityk Lewicy odpowiada Kowalskiemu. Cięta riposta

- Łukaszenka widzi, że ma w Polsce sojuszników - Lewicę i Platformę Obywatelską - stwierdził poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski w Polsat News. Do jego słów odniósł się w programie "Tłit" Wirtualnej Polski szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. - Myślę, że pan Janusz Kowalski stracił rozsądek wiele miesięcy temu, kiedy opowiadał o tym, żeby Polska najlepszą drogą wyszła z UE. Janusz Kowalski jeździł i sprawdzał, dlaczego się ludzie muszą szczepić - ripostował. - Janusz Kowalski, który opowiada, że dzisiaj partie opozycyjne są sojusznikami Łukaszenki, powinien zastanowić się, dlaczego tym sojusznikiem jesteśmy my jako państwo. Bo to dzisiaj z Polski śmieją się inne państwa w Europie, mówiąc, że doprowadzamy do sytuacji, w której nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z reżimem Łukaszenki - dodał Gawkowski.