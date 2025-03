Gawkowski o podatku cyfrowym: Żaden dyplomata USA mnie nie przestraszy

Czy kwestia podatku cyfrowego będzie kością niezgody w koalicji? Kilku ministrów już się dystansuje od tego pomysłu - zauważył Michał Wróblewski, prowadzący program "Tłit", w rozmowie ze swoim gościem, wicepremierem, ministrem cyfryzacji, Krzysztofem Gawkowskim z Lewicy. - Jedni mówią, że nie powinniśmy wprowadzać podatku cyfrowego, inni mówią, że to jest ogromna szansa, żeby w Polsce duże big techy płaciły pieniądze. Skoro ministerstwo cyfryzacji rozpoczęło ten projekt, to będzie go kontynuowało. I żaden amerykański dyplomata ani mnie, ani mojego resortu nie przestraszy. My w końcu położymy ten projekt na stole - zapewnił minister cyfryzacji, wspominając o wpisie przyszłego ambasadora Stanów Zjednoczonych w Polsce Thomasa Rose'a, który groził, że jeśli Polska ten podatek przyjmie, to prezydent Trump rozważy działania odwetowe "takie, jakie powinien. - W przeszłości Amerykanie grozili już Morawieckiemu, rządowi PiS-u i PiS po cichutku wycofano się z planów wprowadzenia podatku cyfrowego - przypomniał prowadzący program. - Każdy może grozić, tylko przypominam, że podatek cyfrowy działa w Europie - we Francji, Wielkiej Brytanii, w Austrii, w innych państwach stwierdził - Krzysztof Gawkowski. - Na pewno Ministerstwo Cyfryzacji i ja osobiście nie wycofam się z podatku cyfrowego - zapewnił. Pytany, czy ma w sprawie tego podatku zielonego światło od premiera Donalda Tuska, odparł, że gdyby premier miał coś przeciwko temu projektowi, to by powiedział: nie rób. - A on powiedział "rób robotę, jak będzie zrobiona na stole, będziemy mieli konkrety, to będziemy rozmawiali" - dodał. Dopytywany, kiedy te konkrety będą, odparł, że wymaga to czasu. - Ja wolę dłużej nad tym pracować i mieć wypracowany dobry projekt, niż krócej pracować, żeby mieć sukces medialny - tłumaczył wicepremier Krzysztof Gawkowski.

