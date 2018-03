Gasiuk-Pihowicz wściekła się na Kownackiego. "Jak spod budki z piwem"

Poniedziałkowe obrady sejmowej komisji sprawiedliwości i praw człowieka przebiegały według planu, jednak wszystko zmieniło się w mgnieniu oka. A właściwie - mrugnięciu, bo właśnie mrugnięcie zmąciło spokój obradujących.

- Panie ministrze, czy pan mrugnął do mnie w tym momencie? To jest szowinistyczne i naprawdę absolutnie nielicujące z powagą komisji zachowanie! - powiedziała Kamila Gasiuk-Pihowicz do byłego wiceministra MON Bartosza Kownackiego.

Sytuację próbował opanować przewodniczący komisji Stanisław Piotrowicz, który poprosił Kownackiego, aby nie tylko nie mrugał do posłanki Nowoczesnej, ale w ogóle nie patrzył w jej kierunku. Interwencja Piotrowicza nie poskutkowała - rozzłoszczona Gasiuk-Pihowicz stwierdziła, że zachowanie Kownackiego "jest niegodne, szowinistyczne" oraz, że poseł PiS powinien się wstydzić.