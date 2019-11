Gąsienica w bursztynie sprzed 44 milionów lat. Niezwykłe odkrycie znad Bałtyku

Zespół naukowców z Monachium, w którego skład wchodzi Polak Artur Michalski, odkrył w kawałku bursztynu znad Bałtyku nienaruszoną, skamieniałą gąsienicę z nieznanego wcześniej gatunku. Wyjątkowe znalezisko liczy sobie 44 miliony lat.

Gąsienica w bursztynie znad Bałtyku. Niezwykłe odkrycie

Naukowcy z Monachium odkryli w bursztynie znad Bałtyku doskonale zachowaną, skamieniałą gąsienicę. To pierwsze znalezisko larwy motyla w bursztynie znad Bałtyku. Larwa o długości około 6 milimetrów pozwoli badaczom na zdobycie wiedzy o ewolucji motyli.

Wyjątkowy kawałek bursztynu wydobyto z kopalni w miejscowości Jantarnyj w należącym do Rosji obwodzie kaliningradzkim. Zespół badaczy pod kierunkiem Axela Hausmanna nadał nowemu gatunkowi nazwę Eogeometer vadens, ponieważ należał on do rodziny motyli Geometridae, czyli miernikowcowatych. Gąsienice motyli z tej grupy przemieszczają się, "odmierzając" swoim ciałem kolejne odcinki terenu. Człon "vadens" oznacza "chodzący".