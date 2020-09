Fundusze Europejskie wzmacniają edukację w polskich szkołach

To nie było łatwe – z dnia na dzień dyrektorzy szkół oraz rodzice uczniów stanęli przed ogromnym wyzwaniem logistycznym. Okazało się, że wiele dzieci, a także nauczycieli, nie ma w domu odpowiedniego sprzętu. Co zrobić, żeby zdalna szkoła była powszechnie dostępna? Na szczęście wiele samorządów bardzo szybko skorzystało z unijnych dotacji w ramach Programu Polska Cyfrowa, w którym został zorganizowany konkurs „Zdalna Szkoła”.

Pieniądze na sprzęt do wzięcia od zaraz!

„Zdalna Szkoła Plus” jest kontynuacją tego programu. Również tym razem samorządy mają szansę na pomoc z unijnych środków. Pieniądze jeszcze są – wystarczy złożyć wniosek. Dzięki dofinansowaniu gminy mogą kupić potrzebny sprzęt komputerowy dla szkół i użyczać go najbardziej potrzebującym uczniom oraz nauczycielom.

Zachęcamy do jak najszybszego składania wniosków. Nie jest to trudne, o czym przekonali się na przykład samorządowcy z gminy Trzebiel. Gmina skorzystała z takiej dotacji już drugi raz i otrzymała 44 tysiące złotych. Tym razem kupiła 21 laptopów z oprogramowaniem.

Unijne pieniądze czekają na kolejne gminy. Wnioski można składać do 30 września za pomocą aplikacji, którą znajdziesz tutaj

Jednak sprzęt to nie wszystko. Potrzebne są również zupełnie nowe kompetencje nauczycieli.

Bezpłatne szkolenia z kompetencji cyfrowych, czyli „Lekcja: Enter”

Wprowadzenie zdalnej nauki zmusiło nauczycieli do opanowania wielu nowych umiejętności w bardzo krótkim czasie. Przykładem są: sprawne korzystanie z cyfrowych zasobów edukacyjnych, prowadzenie lekcji z wykorzystaniem Internetu i multimediów czy tworzenie własnych atrakcyjnych materiałów.

Jak pomóc nauczycielom w tym niełatwym zadaniu? Gdzie znaleźć wsparcie metodyczne oraz bezpłatne szkolenia ze stosowania różnych narzędzi cyfrowych? Naprzeciw tym potrzebom wychodzi „Lekcja: Enter”. To także projekt realizowany przy wsparciu Programu Polska Cyfrowa.

W czasie szkoleń można też poznać aktywne metody nauczania lub dowiedzieć się, jak je udoskonalić. Są to między innymi odwrócona lekcja (uczniowie podczas przygotowania do następnego tematu zajęć korzystają z zasobów sieci) czy webquest (przeszukiwanie Internetu w celu znalezienia informacji na zadany temat).

Jak i gdzie się zgłaszać?

„Lekcja: Enter” – trenerzy pilnie poszukiwani

Dlatego zachęcamy wszystkie podmioty, które mają kompetencje do szkolenia nauczycieli, żeby zgłosiły się do konkursu. Nabór wniosków rusza już jesienią. Czeka 100 grantów o wartości do 450 tys. złotych każdy. Szczegóły tutaj.