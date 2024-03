Fundusz Sprawiedliwości. Giertych reprezentuje jednego z podejrzanych?

Według informacji serwisu, to jego zeznania pozwoliły na zatrzymania byłych urzędników Ministerstwa Sprawiedliwości i przeszukania w domach należących do Zbigniewa Ziobry, a także m.in. posłów Suwerennej Polski. Onet poinformował, że świadek ten poszedł na współpracę z prokuraturą, "zeznaje już od kilku tygodni" i "sypie ziobrystów".

Informację tę potwierdził we wpisie na platformie X sam Roman Giertych.

Giertych jest nie tylko mecenasem, ale również posłem Koalicji Obywatelskiej i przewodniczącym zespołu do spraw rozliczeń PiS -u.

- Póki co w Polsce jest tak, że każdy sam sobie wybiera obrońcę - odparł Grabiec. - Ja wiem, że Roman Giertych - zresztą nie tylko on, jest kilku adwokatów w Polsce, którzy mają opinię, że - bez względu na układ, którego dotyczy afera, jest w stanie narazić się władzy, ludziom bardzo potężnym. Bo mówimy przecież o ministrze sprawiedliwości, prokuratorze generalnym, o kilku ministrach, o kilku wysoko postawionych urzędnikach, którzy dysponowali setkami milionów złotych - mówił szef KPRM w "Kropce nad i".

- To nie ja wybierałem mecenasa Giertycha i nie on wybierał sobie podopiecznego. Rozumiem, że to osoba, która zdecydowała się na współpracę z policją, szukała adwokata. Tutaj trudno ingerować w relację pomiędzy adwokatem i osobą, która jest w kręgu zainteresowania aparatu sprawiedliwości - ocenił gość "Kropki nad i" dopytywany o możliwy konflikt interesów w tej sprawie.