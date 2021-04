Fundusz odbudowy. PiS szykuje sensacyjny wariant? Marcin Ociepa: to byłby ryzykowny scenariusz

"Na Nowogrodzkiej rozważany jest sensacyjny wariant zatwierdzenia unijnego Funduszu Odbudowy z pominięciem Sejmu" - donosi Onet. Ten wariant to tzw. mała ratyfikacja. W takim przypadku dokumenty rząd przekazałby bezpośrednio prezydentowi z ominięciem Sejmu, a prezydent ratyfikowałby unijną umowę. Co na to wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa (Porozumienie)? - To jest informacja nowa, nie byliśmy w tej sprawie konsultowani. Nie jestem w stanie potwierdzić, czy to jest w ogóle informacja prawdziwa. To pod rozwagę prawników, czy to jest w ogóle prawnie dopuszczalne. Na pierwszy rzut okaz wygląda, że byłby to ryzykowny scenariusz - komentował w programie "Tłit". Jak dodał, Porozumienie "popiera tę ratyfikację". - Jesteśmy za tym i będziemy namawiać kolegów z Solidarnej Polski, żeby wspólnie z całą Zjednoczoną Prawicą poprzeć ten projekt - powiedział. Ociepa podkreślił, że mała ratyfikacja byłaby "sprzeczna z duchem Zjednoczonej Prawicy". - Nie powinniśmy siebie nawzajem omijać, sięgając po jakieś kruczki prawne. Głęboko wierzę, że uda nam się dojść do porozumienia - powiedział wiceminister.

