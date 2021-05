Fundusz Odbudowy. Michał Wójcik: UE to nie jest dobry wujek

- Cały czas stoimy na stanowisku, że dojdzie do uwspólnotowienia długu, mimo tego płomiennego wystąpienia pana ministra Szymańskiego. (…) Uważamy, że to jest krok w stronę Unii fiskalnej - powiedział polityk w TVN24, dodając, że ma wątpliwości co do "naruszania jurysdykcji podatkowej".