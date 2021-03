Fundusz odbudowy kością niezgody. Co zrobi Andrzej Duda? Jest głos z Pałacu

Zjednoczona Prawica od dłuższego czasu przeżywa poważny kryzys. Solidarna Polska zapowiada blokowanie ratyfikacji Funduszu Odbudowy. W opinii Błażej Spychalskiego reakcja prezydenta Andrzeja Dudy nie jest potrzebna, jednak spór w Zjednoczonej Prawicy został dostrzeżony. - Brak zgody Solidarnej Polski to oczywiście problem, bo to kwestia jedności całego obozu. Z całą pewnością premier Jarosław Kaczyński toczy odpowiednie rozmowy z ministrem Ziobrą - podkreślił w programie WP "Tłit" rzecznik prezydenta. Jak zaznaczył, Andrzej Duda oczekuje tego, że "Polska będzie miała dobry i stabilny rząd". Głowa państwa ma też popierać przyjęcie Funduszu Odbudowy. - Wszystkie fundusze i pieniądze, które powodują rozwój Polski, są nam po prostu potrzebne. Tak trzeba do tej sprawy podchodzić - dodał rzecznik Andrzeja Dudy.

Rozwiń