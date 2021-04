Fundusz odbudowy. Bartłomiej Sienkiewicz zdegustowany. Mocne słowa o Lewicy

PiS zagwarantowało sobie głosy posłów Lewicy w Sejmie przy okazji głosowania nad funduszem odbudowy. O sojuszu mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski Bartłomiej Sienkiewicz (PO). - Lewica usiadła do stołu z szulerem, podpisała zobowiązanie in blanco, którym rząd będzie wymachiwał w UE, mówiąc: mamy wszystko uzgodnione, nawet z opozycją, nie musząc tym samym wyspowiadać się Polakom, w jaki sposób będzie dzielił te pieniądze. To działanie absolutnie szkodliwe, nie mówiąc o złamaniu jakichkolwiek marzeń o wspólnocie opozycji - stwierdził. - Lewica zdradziła swoich wyborców, znalazła się w sytuacji absolutnych frajerów - kontynuował Sienkiewicz. I podsumował: "Lewica oszukała opozycję, a PiS oszukało Lewicę".

