Fundusz Medyczny i skandaliczne zapisy. Resort zdrowia rozdaje miliardy?

"Jeśli liczba wizyt w danym SOR jest równa bądź większa od średniej wojewódzkiej, są aż 233 pkt. Jeśli jest niższa, nie ma ani jednego punktu. Najwięcej – 430 pkt – można uzyskać za to, że SOR mieści się w powiecie, w którym gęstość zaludnienia jest mniejsza niż 805 mieszkańców na km kw. Przy czym minimum niezbędne, by oferta była rozważana, to 350 pkt. Niemal wszystkie większe miasta są gęściej zaludnione i tylu punktów nie uzbierają" - czytamy w gazecie.