Fundacja kupiła willę w Poznaniu. Dostała 1,5 mln zł z Funduszu Patriotycznego

Prezes Fundacji św. Benedykta Bogusław Kiernicki powiedział "GW", że choć Sołacz "brzmi dumnie albo nawet ekskluzywnie", to chodziło o zakup nieruchomości z ogrodem dla dzieci w dobrze skomunikowanym dla przychodzących rodzin miejscu. - A sam dom był do remontu i do przyznanej dotacji musieliśmy dołożyć jeszcze swoje fundusze - zapewnia.