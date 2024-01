FSB o "polskim szpiegu w Rosji". Jest nagranie z momentu zatrzymania

Niepokojące wieści z Rosji. Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) poinformowała w piątek nad ranem o zatrzymaniu "szpiega, który miał pracować w strategicznym przedsiębiorstwie, by przekazywać polskim służbom tajne informacje". Agencja Reutera udostępniła nagranie Rosjan z momentu zatrzymania. Materiały Rosjan mają często charakter propagandowy. Na odtajnionym nagraniu widać, że mężczyzna został zatrzymany na zewnątrz przez kilku funkcjonariuszy. Akcja była błyskawiczna i już po chwili podejrzany został wepchnięty do busa. Wiadomo, że mężczyzna to pracownik "przedsiębiorstwa o strategicznym znaczeniu", które znajduje się w obwodzie penzeńskim. FSB pokazała również nagranie z przeszukania domu aresztowanego. Znaleziono tam m.in. dużą sumę gotówki, telefony, dyski zewnętrzne, paszport, kilka rejestracji oraz fotografie hajlującego mężczyzny. Jak przekazało FSB, zatrzymany miał nawiązać kontakt z przedstawicielem polskich służb specjalnych w celu przekazania informacji o działalności firmy w zamian za pomoc w wyjeździe za granicę. "W wyniku czynności operacyjno-rozpoznawczych udokumentowano nielegalne działania figuranta, mające na celu zebranie informacji o wielkości produkcji przedsiębiorstwa w ramach zamówienia obronnego państwa, o których dowiedział się w trakcie wykonywania czynności służbowych" — poinformowano w komunikacie. Jak podaje Reuters, wobec zatrzymanego wszczęto postępowanie "za współpracę na zasadzie poufności z obcym państwem".