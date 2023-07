FSB na tropie Prigożyna. Rosjanie przeszukali rezydencję szefa grupy Wagnera

Jewgienij Prigożyn ma problemy w Rosji. Agencja informacyjna RIA FAN należąca do szefa wagnerowców została w czwartek przeszukana przez funkcjonariuszy FSB. Tego samego dnia służby weszły również do willi Prigożyna w Sankt Petersburgu. Rosyjskie media zalały nagrania z popisowych akcji FSB. Nagrania udostępniła również agencja AP. Materiały Rosjan mają najczęściej charakter propagandowy. Na nagraniu widać, że w RIA FAN nikogo nie było w pracy. Prywatna posiadłość Prigożyna była jednak już o wiele ciekawsza. Okazało się, że "były przyjaciel" Putina miał w niej m.in. prywatny basen z czerwoną zjeżdżalnią, młot kowalski z napisem "na wypadek ważnych negocjacji", lądowisko dla helikopterów, mały szpital, sztabki złota, peruki i kilka różnych paszportów, a także gotówkę, broń i amunicję. Celem kremlowskich mediów było zdyskredytowanie szefa grupy Wagnera w oczach Rosjan. Propaganda Putina trwa w najlepsze i teraz to Prigożyn musi oglądać się za własne plecy, podczas gdy dalej nie wiadomo, gdzie uciekł po czerwcowym "Marszu na Moskwę".