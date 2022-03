Front sojuszniczy Ukrainy. Ekspert o krajach spoza NATO

Ukraina w obliczu wojny z Rosją szuka sojuszników na Zachodzie. Część państw mocno wspiera Ukraińców, w tym Polska i republiki bałtyckie. - Front sojuszniczy należy wyrównać. Spoza NATO niesłychanie zaangażowana jest Szwecja. Być może to jest jedna z odpowiedzi. Być może należy położyć na stole kwestię członkostwa w NATO Finlandii i Szwecji, co dla Rosji byłoby bardzo nieprzyjemną kwestią - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską Jerzy Marek Nowakowski, były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii. - Skandynawowie są jednymi z najbardziej patriotycznych i nastawionych się na obronę społeczeństw. Przeglądałem mapę deklaracji obywateli, którzy zaangażują się w obronę własnego państwa. Na pierwszym miejscu jest Finlandia - dodał Nowakowski. Gość Wirtualnej Polski odniósł się też do polityki Francji. W ostatnich dniach Emmanuel Macron regularnie dzwoni do Władimira Putina. - Macron chce pokazać, że jest tym politykiem, który coś znaczy w NATO i potrafi prowadzić negocjacje. On pamięta, że jego poprzednik, Nicolas Sarkozy, doprowadził do zaklajstrowania konfliktu w Gruzji. O ile Lech Kaczyński pojechał z grupą prezydentów regionalnych, wspierając społeczeństwo gruzińskie, o tyle pokój w imieniu UE wynegocjował Sarkozy - przypomniał Nowakowski.