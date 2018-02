Fronda: "W Jedwabnem nie mordowali Polacy - to żydowskie kłamstwo!!!"

Konserwatywne czasopismo "Fronda" opublikowała artykuł, którego autor stawia bezkompromisową tezę - Polacy w żadnym stopniu nie są winni temu, co wydarzyło się w Jedwabnem. Na reakcje internautów nie trzeba było długo czekać.

Artykuł "W Jedwabnem nie mordowali Polacy - to żydowskie kłamstwo!!!" opisuje film Elżbiety i Wacława Kujbidów. Dokument "Jedwabne-Świadkowie-Świadectwa-Fakty" został wyświetlony m.in. w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Teraz twórcy chcą, by film został wyemitowany w TVP, a nawet przetłumaczony na inne języki. Celem dokumentu ma być przekonanie Polaków, że za zbrodnie na Żydach w Jedwabnem odpowiadają Niemcy, którzy pod groźbą śmierci zmuszali naszych rodaków do współpracy.