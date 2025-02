Friedrich Merz planuje szybkie utworzenie rządu po wyborach

Friedrich Merz, kandydat na kanclerza Niemiec z ramienia CDU/CSU, ogłosił, że w przypadku zwycięstwa w wyborach do Bundestagu, które odbędą się 23 lutego, planuje utworzenie rządu w ciągu dwóch miesięcy. - Mam nadzieję, że formowanie rządu zakończy się do Wielkanocy - powiedział Merz w rozmowie z grupą medialną Funke, jak podaje Polska Agencja Prasowa.

Merz przyznał, że jego cel jest ambitny, ale konieczny. Nowy rząd federalny musi podjąć kluczowe decyzje do przerwy letniej, które będą miały wpływ na gospodarkę i przedsiębiorstwa. Podczas konferencji partyjnej 3 lutego CDU przyjęła program działań, który ma być wdrożony natychmiast po objęciu władzy.

Friedrich Merz wyraził gotowość do rozmów z SPD po wyborach do Bundestagu, wykluczając współpracę z AfD. Merz podkreślił, że CDU/CSU nie podejmie współpracy z AfD, krytykując ich za kwestionowanie wartości Zachodu i NATO. W sondażach chadecja prowadzi z 29 proc. poparciem, a Merz wezwał do nowych wyborów parlamentarnych po rozpadzie koalicji rządowej.