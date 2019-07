Frans Timmermans o praworządności w Polsce. "Niestety nie mam dobrych wiadomości"

Frans Timmermans w ramach punktu informacyjnego Rady ds. Ogólnych referował ministrom o stanie praworządności w Polsce. Po spotkaniu powiedział w rozmowie z dziennikarzami, że nie miał do przekazania dobrych informacji.

W środę Komisja Europejska ogłosiła, że zamierza przeprowadzić cykliczny przegląd praworządności. Na jego podstawie zostanie sporządzony coroczny raport. Ma on dotyczyć wszystkich państwa członkowskich. Jego celem ma być wczesne wykrywanie problemów z zakresu praworządności. Polska uznała te rozwiązania za dobre.

- Chcę, żeby było jasne: to nie jest alternatywa dla istniejących instrumentów, które Unia Europejska ma do swojej dyspozycji. To nie jest zmiana kursu Komisji - mówił Frans Timmermans na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady ds. Ogólnych.