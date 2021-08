Francuzi wyszli na ulicę. Nie zgadzają się na nowe restrykcje

Warto również zwrócić uwagę na to, że liczba szczepień we Francji w ostatnim czasie znacznie wzrosła. Jest to efekt decyzji prezydenta Emmanuela Macrona o wprowadzeniu obowiązkowych przepustek sanitarnych. Jak zauważa PAP, "do tej pory jedną dawkę szczepionki przyjęło prawie 70 proc. Francuzów, całkowicie zaszczepionych jest 57,5 procent".