Francja. Pożar katedry w Nantes. Wolontariusz przyznał się do podpalenia

To 39-letni uchodźca z Afryki podpalił katedrę św. Piotra i Pawła w Nantes - podają francuskie media.

Przypomnijmy: pożar w katedrze Saint-Pierre i Saint Paul w Nantes wybuchł 18 lipca po godzinie 7 rano. "To poważny pożar" - poinformowało wczesnym rankiem AFP centrum operacyjne ds. pożarów i ratownictwa Codis. Służby pożarnicze zostały zaalarmowane w sobotę o godz. 7.44, na miejsce wysłano 60 strażaków. Ci walczyli z ogniem kilka godzin, po godz. 11 pożar opanowano.

Rwandyjczyk przyznał się do podpalenia

Od początku przyczyny pożaru nie były jasne. W katedrze, na terenie plebanii, mieszkał 39-letni Rwandyjczyk, który dysponował kluczami do katedry. To on zamykał katedrę dzień przed pożarem. Był przesłuchiwany, ale został zwolniony z aresztu i nie usłyszał zarzutów. Mimo że według prokuratury część jego zeznań była sprzeczna.