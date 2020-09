Francja. Podejrzany o atak w Paryżu przyznał się do winy. I do pomyłki

Atak w Paryżu. Zatrzymano już 9 osób

Portal leparisen.fr informuje, że podejrzany o zamach 18-latek trafił do Francji 3 lata temu. To Ali H. Nieletnim chłopakiem, który dotarł do Francji bez rodziców, zajęły się wówczas służby społeczne. Podejrzewano wówczas, że może być starszy niż podaje, jednak sąd rodzinny nie wyraził zgody na przeprowadzenie badań, umożliwiających sprecyzowanie jego wieku. Jak donoszą francuskie media, to standardowa decyzja wielu sądów - badania te nie są bowiem zbyt wiarygodne.