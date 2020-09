Francja. Żadna organizacja nie przyznała się do ataku

Po piątkowym ataku nożownika na dziennikarzy przed byłą siedzibą "Charlie Hebdo" w Paryżu, zatrzymano 18-letniego podejrzanego. Wszystko wskazuje na to, że był to akt islamskiego ekstremizmu, jednak żadna z organizacji terrorystycznych nie przyznała się jeszcze do ataku.

Francja. Sprawca ataku terrorystycznego był pod opieką służb (PAP/EPA, Fot: PAP/EPA/IAN LANGSDON, IAN LANGSDON)