Francja. Plac przed katedrą Notre-Dame w Paryżu znowu otwarty dla turystów

- Notre-Dame jest duszą Paryża. To prawie jak jej odrodzenie- powiedziała burmistrz Paryża Anne Hidalgo podczas krótkiego przemówienia do dziennikarzy podczas otwarcia placu. Cytuje ją agencja AFP, która o tym napisała w niedzielę. Burmistrzowi Paryża towarzyszył rektor katedry Patrick Chauvet.

Monumentalna fasada i wejścia pozostają jednak nadal otoczone przez specjalne bariery. Wynika to z przygotowań do wznowienia prac konserwatorskich, które zostały przerwane przez epidemię koronanwirusa we Francji. Ale obostrzenia zostały właśnie złagodzone, co oznacza że prace, które mają przywrócić dawny blask temu zabytkowi, rozpoczną się na nowo. Pomimo tych opóźnień prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie zapewnił, że przywrócenie dawnej świetności katedrze Notre-Dame zostanie zakończone w 2024 r.