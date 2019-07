Nowe zagrożenie dla Notre Dame. Upały mogą naruszyć jej konstrukcję

Trwa renowacja katedry Notre Dame, w której w kwietniu tego roku wybuchł duży pożar. Jak twierdzą francuscy eksperci, dużym zagrożeniem dla naruszonej konstrukcji świątyni są panujące w kraju upały. Wysokie temperatury mogą wysuszyć mury zbyt szybko i doprowadzić do kruszenia się kamienia.

Robotnicy pracujący przy katedze Notre Dame skupiają się obecnie na zabezpieczeniu i ustabilizowaniu struktury budowli przed planowaną rekonstrukcją. Ich wysiłki mogą jednak zniweczyć panujące od kilku dni we Francji upały. Według Philippe'a Villeneuve'a, głównego francuskiego architekta zabytków, wysokie temperatury mogą nawet doprowadzić do zawalenia się części kamiennej konstrukcji.

Villeneuve uspokaja, że na razie wszystkie wskaźniki pozostają w normie, a mury pozostają stabilne. Groźba zawalenia jest jednak realna. - Obawiam się tego, że gdy mur wysycha, to traci spójność, i nagle sklepienie się zawali - mówi.

Panująca w Paryżu pogoda w ostatnich dniach jest iście tropikalna. W czwartek w stolicy Francji przewidują nawet 42 st. C. Kolejne dni powinny przynieść sporą ulgę zarówno paryżanom, jak i nadwątlonej konstrukcji Notre Dame - w piątek słupki rtęci osiągną 31 st. C, a sobotę zaledwie 21 st. C. W weekend powinno dodatkowo popadać.