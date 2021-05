Francja. Nożownik ciężko ranił policjantkę. Doszło do strzelaniny

Do ataku doszło ok. godziny 10 na komisariacie w La Chapelle-sur-Erdre, niedaleko Nantes na zachodzie Francji. Policjantka została ugodzona nożem w nogi. Według informacji, które pojawiają się we francuskich mediach, znajduje się w ciężkim stanie. Jej życiu nie zagraża jednak niebezpieczeństwo.