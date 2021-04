Francja. Listy z damską bielizną zaadresowane do premiera

We Francji doszło do nietypowej akcji. Właściciele sklepów z bielizną wysyłają listy do premiera z niecodziennym załącznikiem. Wszystko odbywa się w ramach protestu przeciwko nowym obostrzeniom sanitarnym.

Share

Francja. Listy z damską bielizną adresowane do premiera / Na zdjęciu premier Francji Jean Castex Źródło: Getty Images