Francja. Kobiety w związkach jednopłciowych będą mogły starać się o dzieci. Uchwalono ważną ustawę

Dotychczas z prawa do korzystania z technik wspomaganego rozrodu mogły we Francji korzystać jedynie pary heteroseksualne - małżeństwa lub osoby będące w związku od co najmniej dwóch lat. Pomysłodawcą rozszerzenia tego prawa na kobiety w związkach jednopłciowych oraz niebędące w żadnym związku był prezydent Emmanuel Macron.