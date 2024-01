Francja jeszcze bardziej idzie w atom. Zbuduje 14 reaktorów

Według informacji francuskiego państwowego przedsiębiorstwa energetycznego EDF, planowany start pierwszego reaktora EPR we Francji do testów ma nastąpić we Flamanville w Normandii w połowie 2024 roku, czyli po 17 latach od rozpoczęcia budowy. Koszt inwestycji sięgnie 12,7 miliarda euro, co stanowi czterokrotnie więcej niż pierwotnie zakładano.