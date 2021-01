Francja. 92-letni Le Pen wziął sekretny ślub

- To dość niepokojące. Dowiedzenie się o tym z prasy jest upokarzające i bolesne dla naszej rodziny - powiedziała w rozmowie z francuskim "Le Figaro" Yann Le Pen, starsza siostra Marine Le Pen.

Relacje rodziny Le Pen od dawna są zawikłane, a członkowie rodu co jakiś czas zaskakują swoimi poczynaniami opinię publiczną. Przypomnijmy, że to za sprawą swojej córki założyciel Frontu Narodowego został ostatecznie usunięty z partii. Marine Le Pen zorganizowała mailowe referendum, w którym członkowie partii zdecydowali o pozbawieniu Jeana-Marie tytułu honorowego prezesa FN. Krótko po tym komisja dyscyplinarna partii zdecydowała o wykluczeniu go z szeregów partii.