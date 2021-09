Franciszek o Afgańczykach. Wystosował jasny apel

W niedzielę podczas modlitwy Anioł Pański w Watykanie papież Franciszek odniósł się do kwestii uchodźców z Afganistanu. W swoim przemówieniu podkreślił, że w obliczu tych bardzo ciężkich czasów dla Afgańczyków, którzy szukają bezpiecznej przystani, jego modlitwy kieruje zwłaszcza w intencji "najsłabszych wśród nich". Dodał też, że modli się za to, by jak najwięcej państw zdecydowało się na ich przyjęcie i "chroniło tych, którzy szukają nowego życia".