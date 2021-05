Franciszek wzywa polskich biskupów. "Tryb pilny"

Według "RP" biskupi dostali na przygotowanie sprawozdań czas do końca czerwca, a do tej pory mieli na to pół roku. Skąd ten pośpiech? Informator "Rzeczpospolitej" wskazuje na to, że "do Watykanu napływa coraz więcej zgłoszeń, wskazujących na zaniedbania waszych biskupów przy wyjaśnianiu spraw dotyczących wykorzystywania seksualnego małoletnich przez część duchownych".