Franciszek tłumaczy się Ukraińcom. Chodzi o jego słowa o Rosji

Papież uspokaja Ukraińców

Jak napisano w komunikacie Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, Ojciec Święty uznał niekonsekwencję własnych słów i porównań kierowanych do rosyjskiej młodzieży i zapewnił, że obawy ukraińskich wierzących co do strony, za którą się opowiada, są bezpodstawne.