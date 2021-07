Franciszek Sterczewski o Donaldzie Tusku. Bogdan Zdrojewski poirytowany

- Nie uważam, że należy robić kozła ofiarnego z Borysa Budki. To nie jest tylko kwestia przewodniczącego, to kwestia tego, jak cała opozycja, koalicja będzie działać jako konstelacja, zespół liderów. Potrzebujemy właśnie gry zespołowej, a nie ojca, który wraca z długich wakacji - powiedział Franciszek Sterczewski w Polsat News. Co na to senator PO Bogdan Zdrojewski? - Szukałbym autorytetów do recenzowania Donalda Tuska i Rafała Trzaskowskiego gdzie indziej. Franciszek Sterczewski nie jest autorytetem, musi na to zapracować - ripostował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Nie mamy w tej chwili w Polsce polityka tej klasy i tego doświadczenia, co Donald Tusk. To osoba z otwartymi drzwiami nie tylko do Europy, ale do świata. Nie stać nas na to, by polityk tej klasy stał z boku. Czy jest idealny na szefa PO? Tego nie wiem. Mogę się nawet podpisać, że w tej materii są pewne wątpliwości. Ale jego doświadczenie z życia partii, znajomość partii, znajomość mechanizmów, które skutkują sukcesem wyborczym, są nie do przecenienia - wyjaśnił Zdrojewski.