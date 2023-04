Franciszek będzie promował pokój na Węgrzech? Kuriozalne słowa Parolina

- Lecz myślę, że papież wykorzysta także tę wizytę, jak robi to zawsze, by zobaczyć, czy istnieje możliwość, by zrobić jakieś kroki naprzód w kierunku pokoju, biorąc także pod uwagę pozycję Węgier we wspólnocie międzynarodowej - zaznaczył sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej.