"Fobie w stosunku do Tuska". Komentarze do nagrania z Glapińskim

"Nagranie Adama Glapińskiego z Sopotu pokazuje, że oni wszyscy mają jakiś kompleks i fobie w stosunku do Donalda Tuska oraz to, że uważają iż teraz kredyty są normalnie oprocentowane! Wcześniej to była promocja! No żesz… Ekipa takich dzbanów doprowadzi do ruiny wszystko czym się zajmie!" - napisał na Twitterze poseł Sławomir Neumann z Platformy Obywatelskiej.