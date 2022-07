Koszt transferu Lewandowskiego. Miller wprost: to szaleństwo

Leszek Miller krytycznie o koszcie transferu Roberta Lewandowskiego

- Ja za każdym razem, kiedy słyszę, że jest transfer, wysokości wielu milionów, 50 milionów euro w tym przypadku, to zadaję sobie pytanie, czy to szaleństwo się kiedyś skończy? Ja nie mam nic przeciwko temu, gdyby takie kwoty otrzymywali wybitni lekarze, profesorowie medycyny, którzy powodują, że życie ludzkie jest łatwiejsze do obrony i jest dłuższe - powiedział Leszek Miller na antenie Polsat News.