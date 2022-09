Flagi USA na ulicach. "Putin nic nie zrobił"

To, co dzieje się w Armenii pilnie obserwują Ukraińcy. "Armenia liczyła na wsparcie Rosji w konflikcie z Azerbejdżanem. Putin to obiecał, ale w rzeczywistości nic nie zrobił" - napisał w mediach społecznościowych wiceszef ukraińskiego MSW Anton Geraszczenko. Do tweeta dołączył zdjęcia pokazujące flagi USA także na masztach przyulicznych.