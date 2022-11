Fiński ekspert o "strasznej broni". Może trafić do Kijowa?

Do tej pory departament obrony USA swoje chwiejne stanowisko wobec wysłania dronów na wojnę uzasadniał tym, że dysponują one potencjałem, który pozwoliłby Ukrainie uderzyć na terytorium Moskwy. Tymczasem Stany Zjednoczone chcą wspierać jedynie obronę zaatakowanego państwa, nie przyczyniając się do ataku na obszar innego kraju.