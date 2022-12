Fińscy eksperci o losach wojny. "Jeden czynnik zadecyduje"

Rozmowy pokojowe

Ukraina i Rosja coraz częściej wspominają o ewentualnych rozmowach pokojowych, ale zdaniem ekspertów nie dojdzie do nich w przyszłym roku. - W tym momencie negocjacje doprowadziłyby jedynie do zamrożenia konfliktu, co dałoby Rosji czas na wzmocnienie sił do nowej ofensywy - wskazuje Löjdquist. Podobne stanowisko w tej sprawie ma Käihkö. - Zarówno Ukraina, jak i Rosja wierzą, że mogą militarnie poprawić własną sytuację i właśnie dlatego nie czas teraz na rozmowy pokojowe - mówi.