Finowie przerażeni. Rachunki za prąd załamują

Silne mrozy dają się we znaki Finlandii. Niskie temperatury sprawiły, że w ostatnich dniach wzrosło zużycie energii elektrycznej. Mocy, jak zapewnia fiński dostawca, nie powinno w kraju zabraknąć, ale trzeba się liczyć z rosnącymi kosztami. Finowie robią, co tylko się da, by z urządzeń elektrycznych korzystać poza godzinami szczytu.