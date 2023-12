Incydent na Bałtyku. Finowie podejrzewają, że to nie przypadek

Także estoński minister obrony Hanno Pevkur wyraził podobną opinię w zeszłym miesiącu w wywiadzie dla szwedzkiego nadawcy publicznego. Stwierdził, że "jeśli kotwica jest ciągnięta przez 185 km, to trudno uwierzyć, że jest to tylko wypadek". - Kapitan zrozumiał, że coś jest nie tak, więc pytanie, na które musimy znaleźć odpowiedź, brzmi: czy było to celowe działanie - oświadczył Pevkur.