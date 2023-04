Finowie pełni strachu. To dzieje się na granicy z Rosją

Finlandia rozpoczęła budowę ogrodzenia wzdłuż granicy z Rosją, w pobliżu miasta Imatra, oddalonego od Helsinek o około 250 km. Przed wybuchem wojny w Ukrainie lokalni mieszkańcy nie myśleli o Rosjanach, jak o zagrożeniu. Wielu z nich chętnie przekraczało granicę, by dostać się do Imatry. - Teraz to już niemożliwe. Dlatego przemyśleliśmy wszystko i wstąpiliśmy do NATO - powiedział Deutsche Welle Matias Hilden, burmistrz Imatry. Niektórzy mieszkańcy obawiają się najgorszego. Nie wszyscy wierzą, że nowe ogrodzenie będzie w stanie zapewnić bezpieczeństwo. - To jest złudne poczucie bezpieczeństwa. Myślę, że ogrodzenie nie miałoby większego znaczenia, gdyby weszli tu z czołgami lub w inny sposób - stwierdziła w rozmowie z DW mieszkanka miasta. Jeszcze tego lata mają powstać 3 km ogrodzenia w ramach programu pilotażowego. Cały projekt ma mieć długość 200 km i, jak informuje agencja Reutera, ma zostać umieszczony w najbardziej krytycznych częściach granicy do końca 2026 r. Materiał Deutsche Welle.