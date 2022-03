Finowie grają twardo. Zamykają kolejową granicę z Rosją

Wojna w Ukrainie. Finowie zamykają kolejową granicę z Rosją

Część komentujących zwraca uwagę na to, że jest to "historyczna decyzja", bo Finlandia w ostatnich dniach odchodzi od swojej neutralnej pozycji w kontaktach z Rosją. Oba państwa łączy granica o długości 1340 kilometrów. W przeszłości między krajami dochodziło też do konfliktów, czego przykładem jest wojna zimowa, toczona od 1939 do 1940 roku. Wówczas Finlandia obroniła swoją niezależność.