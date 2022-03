Finlandia ma sposób na Rosję. Kłamstwa Moskwy nie mają szans

Odpowiedź na działania Moskwy

Gdy w 2015 roku nasiliły się działania rosyjskich trolli, prezydent kraju Sauli Niinisto wezwał wszystkich Finów do wzięcia odpowiedzialności za walkę z fake newsami. Rok później do Helsinek dotarli amerykańscy eksperci, którzy doradzali urzędnikom, jak rozpoznać fałszywe wiadomości, zrozumieć, dlaczego są one rozpowszechniane i opracować strategie walki z nimi. Zreformowano również system edukacji, kładąc nacisk na krytyczne myślenie, tak żeby już od najmłodszych lat uczyć prawidłowego podejścia do oceny wiadomości.