Finlandia i Szwecja w NATO? "Tylko członkostwo w Sojuszu chroni przed agresją Rosji"

Premier Finlandii, Sanna Marin, zapowiedziała, że jej kraj będzie gotowy do ubiegania się o członkostwo w NATO, jeśli dojdzie do sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa. O podobnej decyzji mówi się w kontekście Szwecji. Oba kraje mogłyby w 2022 r. rozpocząć procedurę wstąpienia do Sojuszu. - Wszyscy uważają, że prezydent Putin jest wielkim demiurgiem, człowiekiem, który jest kilka kroków przed innymi. Pod względem taktycznym to prawda, ale pod względem strategicznym popełnia bardzo dużo błędów – powiedziała w programie "Newsroom WP" dr Agnieszka Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Państwa, które jeszcze niedawno twierdziły, że zachowują neutralność w obszarze bezpieczeństwa i które dotąd opierały się przed akcesją do NATO, dzisiaj patrzą na to zupełnie inaczej. Tylko członkostwo w NATO chroni przed otwartą agresją Rosji. Każde państwo, które znajduje się poza tą strukturą, a jest w pobliżu granic Rosji, może czuć realne zagrożenie agresywną polityką tego kraju – dodała dr Bryc.