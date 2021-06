Finezyjna walka na gesty podczas spotkania Biden-Putin. Rosyjskiego przywódcę zdradził drobny szczegół

Spotkanie Biden-Putin. Szefowie MSZ również zagrali spektakl

Na spotkaniu politykom towarzyszą szefowie dyplomacji obu krajów, Antony Blinken i Siergiej Ławrow. Oni również "zagrali spektakl" mowy ciała. - Blinken trzymał na kolanach papiery, a w ręku długopis, co miało pokazać: jesteśmy profesjonalni, przygotowani i czekamy na konkretne ustalenia tych rozmów. Z kolei Siergiej Ławrow okazywał pewną nonszalancję oraz spokój. Oczywiście on wie, co może być powiedziane na spotkaniu, a jakie słowa tam nie padną, ponieważ nie pasuje to rosyjskiej stronie - komentuje dalej ekspertka.