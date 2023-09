Finałowa bitwa. Ukraińcy zdobyli "klucze do Bachmutu"

Wielki sukces Ukraińców pod Bachmutem. W niedzielę wieczorem potwierdziły się informacje o wyzwoleniu Kliszczijiwki. Teraz agencja Reutera udostępniła nagrania z ostatnich dni, w których żołnierze Zełenskiego przeprowadzali szturm na rosyjskie pozycje w tym regionie. Na nagraniach można zauważyć, że obrońcy Kijowa regularnie nękali okupantów ciężką artylerią, a także dobrze zorganizowanymi atakami piechoty. Dzięki temu udało się wypędzić Rosjan z Kliszczijiwki, która zdaniem BBC daje siłom ukraińskim "klucze do Bachmutu". - My żołnierze 80. Brygady Desantowo-Szturmowej, 5. Brygady Desantowo-Szturmowej, i Zjednoczonej Brygady Szturmowej Narodowej Policji Ukrainy "Łut", informujemy, że wykonaliśmy zadanie wyzwolenia Kliszczijiwki w obwodzie donieckim z rąk rosyjskich okupantów" - mówił na nagraniu dowódca 80. Brygady Desantowo-Szturmowej. Z kolei w piątek Ukraińcy przejęli też kontrolę nad pobliską Andrijiwką i Kurdiumiwką, co według BBC, pozwala Ukraińcom na kontynuowanie operacji, której celem jest okrążenie Bachmutu, a zarazem zablokowanie tras logistycznych Rosjan prowadzących od południa do Bachmutu.