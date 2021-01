Finał WOŚP 2021. Jurek Owsiak napisał pismo do ministra zdrowia. Fundacja chce pomóc szczepić

Jerzy Owsiak przyznał, że przekładając finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, liczył na to, że będzie mniej obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa w Polsce. Zapewnił, że mimo braku publiczności chce podtrzymać dobry klimat. W tym roku celem zbiórki będzie m.in. laryngologia i diagnostyka głowy. Orkiestra już gra i do tej pory udało jej się zebrać 11 181 491 zł.

Strajk Kobiet. Szef WOŚP: bzdura, że jestem zwolennikiem aborcji

Lider WOŚP odniósł się również na antenie TVN24 do obrazu, który namalował. Widać na nim m.in. błyskawicę ze Strajku Kobiet. Owsiak podkreślił, że jest grafikiem, a jego dzieło wynika z obserwacji tego, co działo się na ulicy. - To moja wizja świata, jeśli się komuś naraziłem to przepraszam - powiedział. Szef WOŚP nazwał bzdurą głosy, że nie jest zwolennikiem aborcji. Dodał, że ws. hospicjów, gdzie znajdują się dzieci porzucone, najmocniej krzyczą ci, którzy się tam nie pojawiają.