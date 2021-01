Szczepienia poza kolejką. Reakcja Jurka Owsiaka

Przypomnijmy, że w Centrum Medycznym WUM poza kolejnością zaszczepiono pod koniec ubiegłego roku kilkanaście osób spoza grupy zero . To artyści, tacy jak Krystyna Janda, Andrzej Seweryn, Maria Seweryn, Wiktor Zborowski, Krzysztof Materna, Magda Umer czy Michał Bajor. W grupie tej znalazł się też dyrektor programowy TVN Edward Miszczak oraz europoseł, były premier Leszek Miller.

Sprawa ta wywołała wiele kontrowersji . Minister zdrowia Adam Niedzielski zażądał kontroli NFZ w tej sprawie. - Informacje medialne o znanych osobach m.in. ze świata kultury i polityki, które zaszczepiły się poza kolejnością to prawdziwy skandal. Nie ma żadnego uzasadnienia dla łamania zasad. Każda dawka szczepionki przekazana z naruszeniem harmonogramu to dawka, której może zabraknąć osobom najbardziej potrzebującym - skomentował sprawę premier Mateusz Morawiecki.

Szczepienie poza kolejnością komentują politycy, dziennikarze i eksperci. Większość jest oburzona sytuacją, część zwraca jednak uwagę na niezbyt precyzyjne zapisy prawa w tej sprawie i zarzuca władzom złe przygotowanie do akcji szczepień.

Szczepienia poza kolejką. Owsiak: dla jasności - nie szczepiłem się

"Przez trzy dni czytam i rozmawiamy z żoną o tym, jak nakręca się spirala złości, hejtu i pomówień z ust ludzi, którzy piętnując mają się za strażników sprawiedliwości. To wszystkich tych wyczulonych na szacher-macher proszę o pytanie o 200 milionów złotych na respiratory, które miały ratować zdrowie i życie ludzkie, a których nie ma, a osoby za to odpowiedzialne postanowiły zająć się czymś innym. Bałagan systemowy w sprawie szczepionek to pikuś przy tej historii, tak ewidentnie kryminalnej, a jednak niemającej żadnych konsekwencji - tutaj proszę o Wasz oburzony ton ludu!" - zwrócił uwagę szef WOŚP.